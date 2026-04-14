 Ternana, Proietti: "Triste per la liquidazione. A Bandecchi non rispondo come il Papa a Trump" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ternana, Proietti: “Triste per la liquidazione. A Bandecchi non rispondo come il Papa a Trump”

Redazione

Ternana, Proietti: “Triste per la liquidazione. A Bandecchi non rispondo come il Papa a Trump”

Ai microfoni di Umbria Tv la Presidente Proietti commenta le vicende della Ternana calcio: "Triste. Ma la liquidazione potrebbe essere un primo passo per la rinascita del club"
Mar, 14/04/2026 - 18:02

Condividi su:

Ai microfoni di Umbria Tv la Presidente della Regione commenta la liquidazione della Ternana calcio e le parole del sindaco Bandecchi ieri in consiglio comunale. “Non posso che essere triste per quello che accade quando una delle più importanti società calcistiche della tua Regione si trova in questa situazione. La liquidazione è un primo passo e potrebbe essere una rinascita del club”. A cui aggiunge che sulla situazione disastrata dei bilanci la società “non l’ha raggiunta certo in pochi mesi”. Riguardo a quello che ieri ha detto il sindaco: “La città di Terni deve sentirsi considerata e amata dalla Regione anche se si fatica ad avere una collaborazione istituzionale con Stefano Bandecchi. A tutto quello che abbiamo sentito ieri, gravissimo, non ho personalmente risposto perché come dice Papa Leone XIV a Trump di sicuro non ho paura, ma sarebbe meglio non scivolare in queste dialettiche quando c’è da pensare a cose più importanti” conclude la Proietti.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Spoleto celebra la danza internazionale: protagonisti giovani talenti da tutto il mondo

Spoleto

Ventisettenne rapinata in un parcheggio con una scacciacani: arrestati 4 giovani

Spoleto

Caso Posterna, Comune (Video) “messa tutta, ora spetta a Procura di Firenze” | Attesa per cause civili

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Schlein “Solidarietà a Meloni, da Trump attacchi inaccettabili”

Top News ITALIA

Confcom, crescita +0,3% nel 2026 e rischio stagnazione

Pillole Italpress

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 14/4/2026
Pillole Italpress

Cattani “La farmaceutica è il primo settore manifatturiero del Sud”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!