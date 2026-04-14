Ternana, Proietti: "Triste per la liquidazione. A Bandecchi non rispondo come il Papa a Trump" - Tuttoggi.info

Ai microfoni di Umbria Tv la Presidente della Regione commenta la liquidazione della Ternana calcio e le parole del sindaco Bandecchi ieri in consiglio comunale. “Non posso che essere triste per quello che accade quando una delle più importanti società calcistiche della tua Regione si trova in questa situazione. La liquidazione è un primo passo e potrebbe essere una rinascita del club”. A cui aggiunge che sulla situazione disastrata dei bilanci la società “non l’ha raggiunta certo in pochi mesi”. Riguardo a quello che ieri ha detto il sindaco: “La città di Terni deve sentirsi considerata e amata dalla Regione anche se si fatica ad avere una collaborazione istituzionale con Stefano Bandecchi. A tutto quello che abbiamo sentito ieri, gravissimo, non ho personalmente risposto perché come dice Papa Leone XIV a Trump di sicuro non ho paura, ma sarebbe meglio non scivolare in queste dialettiche quando c’è da pensare a cose più importanti” conclude la Proietti.