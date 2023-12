Ternana – Pisa, pari 1-1 con rimpianti per entrambe | Le pagelle

Ospiti avanti con Tramoni, nella ripresa subito pari di Sorensen. Due legni per i toscani, poi nel finale Lucchesi manca il KO

Finisce 1-1 la sfida al Liberati tra Ternana e Pisa. Alla rete di Tramoni per gli ospiti al 23′ del primo tempo, dopo una bella giocata di Piccinini con la deviazione di Lucchesi, risponde per le Fere Sorensen nella ripresa. Ma alla fine entrambe le squadre possono recriminare. Il Pisa per i due legni colpiti con Moreo (nel primo episodio il conseguente gol di Canestrelli viene annullato per fuorigioco); la Ternana per le due occasioni capitate nel finale a Lucchesi, su cui Nicolas è costretto a salvare.

Tabellino e pagelle

Ternana – Pisa 1-1

23′ pt Tramoni (P), 1′ st Sorensen (T)

Ternana: Iannarilli 7, Diakite 5, Sorensen 7, Lucchesi 5, Casasola 6 (6′ st Favasuli 6), Luperini 6 (16′ st Pyyhtiä 6), Labojko 5 (24′ st Marginenan 6), Celli 5 (24′ st Corrado 6), Falletti 6 (34′ st Dionisi sv), Distefano 6, Raimondo 6. All. Breda 6

Pisa: Nicolas 7, Barbieri 6, Caracciolo 6.5, Canestrelli 6.5,Esteves 6 (23′ st Hermannsson 6), Piccinini 7 (1′ st Nagy 6), Marin 6, Tramoni 7 (35′ st Valoti 6), Arena 6 (44′ st Torregrossa sv), D’Alessandro 6 (23′ st Masucci 6), Moreo 7. All. Aquilani 6.5.