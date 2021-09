Ternana - Pisa, 1-4. Per le Fere terza sconfitta consecutiva - Tuttoggi

Terza sconfitta consecutiva per la Ternana, che segna solo su rigore ed al Liberati viene sconfitta dal Pisa

Finisce 1-4 la seconda partita in casa delle Fere, la terza di campionato. Ternana – Pisa segna infatti la terza sconfitta consecutiva per gli uomini di mister Lucarelli.

Brutta partita per la Ternana al Liberati che riesce a segnare solo su rigore (Donnarumma al 30′). Già dai primi minuti di gioco il Pisa vede la prima occasione, concretizzatasi al 9′ con il gol di De Vitis che facilmente va in rete. Al 17′ la prima occasione per la Ternana con un calcio d’angolo che termina con un nulla di fatto. Nei sei minuti successivi le Fere sprecano altre due occasioni. Al 30′ invece è Donnarumma – su rigore – a portare la Ternana sull’1-1. Il pareggio dura poco: al 32′ l’autogol di Sorensen che riporta in vantaggio il Pisa.

Nonostante qualche altra occasione per le Fere il primo tempo di Ternana – Pisa termina 1-2.

Il secondo tempo parte con lo stesso 11 iniziale. Al 57′ Lucca approfitta di uno sbaglio di Salzano e porta il Pisa sull’1-3. A concludere di fatto la partita Cohen all’84’: appena entrato in campo regala il quarto gol al Pisa. Al Liberati, dopo 4 minuti di recupero, finisce 1-4 e per le Fere arriva la terza sconfitta consecutiva con 10 gol subiti.