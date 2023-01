Ternana-Modena, vietata trasferta ai tifosi giallo- blu - Tuttoggi

Ternana.Modena, il Questore di Terni ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ed eventuale rimborso per i residenti nella provincia di Modena

Nella giornata di sabato 28 gennaio 2023 si disputerà, allo stadio “Libero Liberati” di Terni, la partita di calcio “Ternana-Modena” valevole per il campionato di serie B. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 4 del 26 gennaio 2023, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Terni che, dall’esame dei profili di rischio connessi agli incontri “Ternana-Modena” di serie B e “San Donato Tavernelle-Reggiana” di serie C, in programma entrambi il 28 gennaio 2023, è emerso il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in ragione della storica acerrima rivalità tra la tifoseria modenese e quella reggiana le quali, per raggiungere le località di gara, si troverebbero a percorrere gran parte delle stesse tratte autostradali nei medesimi orari, con elevata possibilità di incontrarsi, soprattutto nei pressi delle aree di servizio, e dar luogo ad atti di intemperanza con possibili ripercussioni per l’utenza stradale.

Ternana-Modena vietata ai tifosi gialloblu

In mattinata, il Prefetto di Terni Giovanni Bruno, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, ha, quindi, adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio Ternana-Modena di sabato 28 gennaio prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ed annullamento con rimborso dei tagliandi eventualmente già venduti ai residenti nella provincia di Modena.