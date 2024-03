Ternana, ItalianAttori e Nazionale All Stars Sosia in campo al Liberati di Terni per "La Partita della Solidarietà" - Tuttoggi.info

"L’evento mira a sostenere i progetti educativi a favore di centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che vivono momenti di difficoltà".

Ternana, ItalianAttori e Nazionale All Stars Sosia scenderanno in campo, il 20 marzo alle 9.45, presso lo stadio “Libero Liberati” di Terni, per la Partita della Solidarietà, organizzata dal Comune di Terni e da SOS Villaggi dei Bambini.

“Protagonisti de ‘La Partita della Solidarietà’ – dichiara l’assessore al Welfare del Comune di Terni, Viviana Altamura – non solo volti noti del mondo dello spettacolo ma anche i valori che caratterizzano questo appuntamento. L’evento mira a sostenere i progetti educativi a favore di centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che vivono momenti di difficoltà. Una giornata, dunque, da vivere all’insegna dell’impegno concreto: saremo uniti con l’obiettivo di mandare un messaggio di pace e solidarietà a tutti i bambini che vivono in zone di conflitto. La partita verrà aperta con la bandiera della pace, che anticiperà il calcio di inizio.



Colasanti, Cunzi, Cekas, Defendi, Caccavale, Cibocchi, Papini, Miglietta, Brevi, Fabris, Manni, Borrello, Borgobello, Tozzi Borsoi, Forte, Coletta e Rinaldi sono gli ex rossoverdi che scenderanno in campo. Tra i partecipanti l’allenatore della Ternana Breda, l’ex arbitro Tagliavento, i consiglieri comunali Colasanti, Presciuttini, Sterlini, Fortunati, Proietti Trotti.