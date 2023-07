Ternana, inizia la 'rivoluzione' Guida: via il ds Leone - Tuttoggi.info

Ternana, il direttore sportivo Luca Leone ai saluti. Nicola Guida inizia l'operazione discontinuità rispetto alla gestione Bandecchi

Inizia la ‘rivoluzione’ firmata Nicola Guida, neo presidente della Ternana, che ha deciso di rinunciare al Ds, Luca Leone. In queste ore sono freenetici i contatti con più candidati a ricoprire il ruolo di direttore sportivo della Ternana Calcio e in pole si parla di Capozzucca, Salvini e Faggiano. Dopo le cessioni ‘eccellenti’, ora la Ternana ha bisogno di ricostruire una rosa in grado di competere nel campionato cadetto che quest’anno si preannuncia molto competitivo, in virtù delle squadre di grande calibro che prenderanno parte al torneo di serie B. Luca Leone era legato da un contratto da poco più di 700mila euro a stagione fino al 2025 ed era uno dei punti fermi della gestione Unicusano, firmata Stefano Bandecchi.