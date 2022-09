Ternana – Cosenza, pari (1-1) e brividi al Var | Pagelle

Pur in inferiorità numerica le Fere provano a vincere la partita. E nel finale vanno vicini al successo. Nel recupero l’arbitro assegna il rigore che avrebbero potuto decidere il match per le Fere, ma richiamato dal Var cambia la sua decisione.

La partita

12′ pt OCCASIONE TERNANA Il colpo di testa di Favilli termina alto.

16′ pt OCCASIONE TERNANA Sugli sviluppi di una punizione calciata da Palumbo, girata improvvisa di Capuano in acrobazia, con la palla che finisce sul palo e poi tra le braccia di Matosevic.

17′ pt GOL TERNANA FAVILLI Imbucata centrale di Partipilo, con Rigione che pasticcia e consente a Favilli di battere Matoseviv di piatto in una sorta di rigore in movimento.

37′ pt OCCASIONE COSENZA Sulla punizione calciata male da D’Urso, Iannarilli è costretto a volare sul pallone deviato da un suo difensore.

41′ pt OCCASIONE COSENZA Sulla punizione calciata da D’Urso, la palla assume una strana parabola e impatta sulla parte alta della traversa.

44′ pt OCCASIONE TERNANA Sul cross di Corrado Favilli, tutto solo a centro area, spreca colpendo di testa in modo debole e impreciso.

45′ pt + 1 FINISCE IL PRIMO TEMPO Ternana meritatamente avanti grazie alla rete di Favilli, che nel finale spreca l’occasione del raddoppio. Le Fere in precedenza avevano colpito un palo con Capuano in rovesciata. Per il Cosenza traversa di D’Urso su punizione e un prodigioso intervento di Iannarilli per sventare un autogol.

2′ st IL VAR ANNULLA IL RIGORE PER IL COSENZA D’Urso va a terra in area sul contatto con Sorensen, l’arbitro fischia il rigore e ammonisce il difensore rossoverde. Dopo il check del Var, viene indicato all’arbitro che il contatto falloso è avvenuto fuori area. Niente rigore, ma rosso per Sorensen.

5′ st GOL COSENZA BRIGNOLA Sulla punizione decretata al posto del calcio di rigore, parabola di Brignola il cui sinistro passa sopra la traversa e supera Iannarilli immobile.

20′ st OCCASIONE TERNANA Concluse di Palumbo, Matosevic respinge in angolo.

26′ st OCCASIONE TERNANA Palumbo manca la conclusione vincente da ottima posizione, vanificando la bella azione di Falletti.

45′ st + 1 OCCASIONE TERNANA Coulibaly sottoporta non trova l’impatto col pallone sull’incursione di Corrado.

45′ st + 3 RIGORE PER LA TERNANA, IL CHECK ANNULLA Contatto in area tra Partipilo e Martino, Zufferli assegna il calcio di rigore. Il Var lo invita a rivedere l’azione, l’arbitro cambia idea: è la gamba dell’attaccante della Ternana che sul tiro trova quella del giocatore del Cosenza.

45′ st + 5 OCCASIONE TERNANA Moro fa tutto da solo, Matosevic gli chiude la porta.

45′ ST + 8 TERNANA – COSENZA FINISCE 1-1

Formazioni e pagelle

Ternana – Cosenza 1-1

14′ pt Favilli (T), 5′ st Brignola (C)

5′ pt espulso Sorensen (T)

Ternana: Iannarilli 6, Defendi 6 (22′ st Diakite 6), Sorensen 5, Capuano 6, Corrado 6.5, Cassata 6 (9′ st Bogdan 6.5), Di Tacchio 6.5, Agazzi 5 (33′ st Moro 6), Partipilo 6, Palumbo 6 (33′ st Coulibaly 6), Favilli 6.5 (22′ st Falletti 6.5). All. Vaniglia 6. A disp.: Krapikas, Donnarumma, Mantovani, Raul, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli.

Cosenza: Matosevic 6.5, Martino 6.5, Vaisanen 6, Rigione 5, Panico 6.5, Florenzi 6, Voca 6, Brescianini 6, D’Urso 6.5, Brignola 6.5, Larrivey 5.5. All. Dionigi 6. A disp.: Marson, Calò, Meroni, Merola, Vallocchia, Venturi, Gozzi, Sibide, Butic, Zilli, Arioli, Prestianni.

Arbitro Zufferli di Rovereto, Var Mazzoleni di Bergamo.