Ternana – Cagliari, squadre a caccia della vittoria: manca da 6 partite

Mercoledì sera al "Liberati" Ternana - Cagliari, entrambe le squadre non vincono da un mese e mezzo. Prima in casa per Andreazzoli

La Ternana pronta a tornare in campo al “Libero Liberati” dopo due turni in trasferta, sotto la guida del nuovo allenatore Andreazzoli. Questa sera (mercoledì 7 dicembre) alle 20.30 le Fere affronteranno il Cagliari. Ad accomunare le due squadre è il momento di forma non ottimale da un mese e mezzo: entrambe da 6 partite non centrano una vittoria. Proprio la mancanza di risultati positivi hanno portato il patron Bandecchi ad esonerare mister Cristiano Lucarelli ed il suo staff.

Ora il nuovo tecnico, ex Empoli, dopo la sconfitta dell’esordio a Venezia, cerca il primo successo sulla panchina della Ternana.