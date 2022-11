Ternana – Brescia, sfida con vista Serie A: formazioni e dove vederla

Al Liberati (ore 16.15) due squadre che vogliono riprendere la corsa promozione | Le scelte di Lucarelli e Clotet

E’ una sfida per continuare a restare agganciati al treno per la Serie A quella delle 16.15 al Liberati tra Ternana e Brescia. Le Fere per riprendere la corsa, dopo le frenate delle ultime 3 partite. Le Rondinelle per ritrovare la vittoria che manca da due mesi.

Qui Ternana

Lucarelli chiede di muovere la classifica, meglio con la posta piena. Torna a disposizione Moro, mentre Martella sostituirà Corrado.