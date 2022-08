Ternana, Bandecchi vuole stadio, clinica e 'Terni' | Ecco la mascotte delle Fere - Video - Tuttoggi

Ternana, Bandecchi “Stiamo facendo del nostro meglio, avremo Ternanello”

“Stiamo facendo del nostro meglio – spiega il presidente Bandecchi – abbiamo investito 140mila euro solo per la zollatura del campo “Liberati”. La Ternana ha bisogno di qualificarsi come società; a settembre inizieremo la costruzione la vera casa della Ternana, “Ternanello”. A quel punto la squadra potrà avere molte ambizioni e potremo arrivare anche a prendere qualcuno di molto importante, anche se già i ragazzi che ci sono sono importanti. Nell’arco di 2 anni massimo, forse 3, spero che la casa della Ternana sia pronta”.

Il campionato della Ternana

“Affronteremo il campionato in modo coraggioso, noi cercheremo di fare il nostro meglio e imposteremo la nostra serie B come fosse il campionato più importante che esiste. Ho visto già grandi miglioramenti nelle amichevoli estive, ma la piena preparazione dei ragazzi arriverà a settembre inoltrato e nelle prime uscite sarà difficile dare un giudizio. La Ternana metterà in campo lo spirito che abbiamo avuto nel girone di ritorno dell’anno scorso, che è uno spirito positivo. Lo staff tecnico insegnerà ai giocatori anche tutte le novità che stiamo mettendo in atto. A settembre ci saranno anche altre novità, la Ternana diventerà una vera e propria industria e porterà a Terni tante cose positive, che al momento non posso svelare, e diventerà un elemento importante per la città”.

Il progetto stadio clinica

“Il nostro progetto sarà realizzato da chi vincerà il bando pubblico; se la Regione darà parere favorevole non sarà per forza Bandecchi a costruirlo. Ci sono comunque altri grandissimi progetti per Terni e la Ternana che inizieranno a portare avanti anche i valori della ternanità. Dico ai commercianti e agli imprenditori di iniziare ad organizzarsi perché la Ternana porterà a Terni tante belle cose e farà qualcosa che cambierà la faccia di Terni”.

La mascotte della Ternana

“La Ternana avrà anche una mascotte e non importa che sia bella o brutta, comica o non comica, è un modo per appartenere a qualcosa; ci sono tanti simboli che fanno Terni e la ternanità. Ho iniziato a costruire intorno alla Ternana quell’azienda di successo che io sono in grado e capace di costruire, ecco che cosa significa quella mascotte, significa che è nato qualcosa in più. La Ternana diventerà qualcosa che in Italia, oggi, non è nessuno, è una promessa”.