Ternana al doppio bivio tra il Tar e l'esonero di Liverani - Tuttoggi.info

 Ternana al doppio bivio tra il Tar e l'esonero di Liverani
Ternana al doppio bivio tra il Tar e l’esonero di Liverani

Redazione

Ternana al doppio bivio tra il Tar e l’esonero di Liverani

Ternana, ore decisive per il club rossoverde. Si attende l'udienza al Tar sul progetto stadio-clinica e si valuta l'esonero di Liverani
Lun, 17/11/2025 - 13:06

La Ternana è a un doppio bivio, tra l’attesa per l’udienza al Tar sul progetto stadio-clinica fissata per domani, 18 novembre, e le decisioni sul futuro del tecnico Liverani, a rischio esonero. Ore concitatissime a Roma, da dove la famiglia Rizzo è in contatto costante con Massimo Ferrero per valutare attentamente le possibili alternative al tecnico Fabio Liverani che ha ottenuto il quarto pareggio consecutivo in campionato, aumentando il malumore in casa rossoverde.

Attesa per udienza al Tar su stadio-clinica

Intanto gli animi sono tutti rivolti alla giornata di domani, 18 novembre, quando al Tar ci sarà l’udienza relativa alla delibera impugnata dalla Regione con la quale era stato definito il progetto stadio-clinica. La questione ha scatenato un acceso dibattito politico e ogni tentativo di mediazione è fallito. La politica, i tifosi, la Ternana Women (parte in causa perché Bandecchi è proprietario del terreno dove dovrebbe sorgere la struttura) sono tutti uniti perché ritengono di essere stati lesi dalla politica regionale che priverebbe Terni di un’importante infrastruttura e impedirebbe, di fatto, di dare seguito al cantiere del Liberati che, come noto, così come è non potrà essere più utilizzato per le gare casalinghe dei rossoverdi.

Famiglia Rizzo nervosa

La famiglia Rizzo ha già manifestato un certo nervosismo e un certo disappunto per quanto sta accadendo e domani sarà una giornata decisiva, formalizzando anche una diffida nei confronti della Regione. Qualora, infatti, il Tar dovesse accogliere le istanze della Regione Umbria che ha avanzato osservazioni sull’illegittimità dell’atto, la proprietà della Ternana si troverebbe privata del motivo che l’ha spinta a rilevare il club rossoverde. Senza poter realizzare la clinica, infatti, cadrebbe l’interesse degli imprenditori nel settore della sanità a investire sul club e in città, aprendo scenari difficili da ipotizzare.

