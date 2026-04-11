Tentato furto alle Poste, ladri in fuga per l'intervento della polizia - Tuttoggi.info

Hanno tentato di forzare il bancoposta di Castel del Piano, ma l’arrivo della polizia, a cui era stata segnalata la presenza di auto sospette, ha costretti i ladri alla fuga.

Le due auto – risultate rubate – sono state ritrovate poco dopo, abbandonate dai ladri, che sono riusciti a far perdere le loro tracce. All’interno gli agenti hanno trovato arnesi da scasso, un estintore e dell’esplosivo. Anche se, a differenza dei colpi messi a segno nei giorni scorsi a Bosco, Pontevalleceppi e Strozzacapponi, non è stata utilizzata la tecnica dell’esplosivo. Forse proprio per l’arrivo delle Volanti.

L’intervento della polizia è avvenuto intorno alle 4 di sabato. Le Volanti hanno intercettato le due vetture in via Strozzacapponi, non riuscendo però a fermare i fuggitivi.

I veicoli, messi in sicurezza dagli artificieri dell’Arma dei carabinieri, sono stati sottoposti ai rilievi del personale del Gabinetto provinciale della polizia scientifica. Sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile per risalire all’identità dei soggetti datisi alla fuga.

Un episodio che genera nuovo allarme, anche nel mondo politico, con i consiglieri comunali di Forza Italia Peltristo e Gentili che chiedono alle Istituzioni “risposte chiare e tempestive”.