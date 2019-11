Tentano il colpo alla Coop di Cannara, messi in fuga da carabinieri e vigilantes

share

Tentato furto nella notte ai danni del supermercato Coop di Cannara. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, con i malviventi che hanno cercato di raggiungere la cassaforte del negozio, provocando ingenti danni.

Il colpo tuttavia non è riuscito visto che prontamente sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Assisi ed i vigilantes privati, il cui arrivo ha appunto messo in fuga i ladri prima che potessero rubare nulla. Sono in corso le indagini per individuare i malviventi.

share

Stampa