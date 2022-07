Tenta di togliersi la vita in mezzo al bosco, forestale lo salva in extremis - Tuttoggi

L'eroe di turno è l'appuntato Emanuele Cascioli, intervenuto in un sentiero naturalistico di Sigillo con il presidente del Soccorso Alpino Matteo Moriconi

Tragedia evitata per un soffio, ieri mattina (11 luglio), da un carabiniere dei Forestali di Scheggia e Pascelupo, intervenuto appena in tempo per salvare un uomo dal tentato suicidio.

Mentre stava percorrendo in auto la strada provinciale 244 di Monte Cucco, in direzione Sigillo, l’appuntato Emanuele Cascioli è stato fermato da due cittadini che hanno segnalato la presenza di un giovane in difficoltà lungo un percorso naturalistico lì vicino.