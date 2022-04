Tenta di sfondare porta di casa della fidanzata, arrestato ex pugile - Tuttoggi

Dopo aver fornito con qualche riluttanza i documenti agli uomini dell’Arma, il giovane, sempre più alterato, avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio nei loro confronti, tentando più volte di avvicinarsi in modo aggressivo e minaccioso, cercando di colpirli con calci e pugni. Ne è scaturita una breve colluttazione, al termine della quale il 33enne è stato neutralizzato con l’utilizzo dello spray urticante.

Ma non è finita qui, perché dopo alcuni attimi di stordimento, l’ex pugile ha continuato ad inveire contro i militari e il personale del 118, intervenuto sul posto per portarlo al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti. Alla fine carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sull’ambulanza. Fortunatamente nella colluttazione nessuno ha riportato lesioni e il presunto aggressore, dopo qualche ora in ospedale, finalmente tranquillo, è stato dimesso.

La perquisizione personale dell’uomo ha permesso di rinvenire una modica quantità di droga, motivo per il quale il 33enne è stato anche segnalato alla locale Prefettura quale assuntore. Come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stato poi portato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che, svoltosi stamattina (30 aprile), ha visto la convalida della misura.