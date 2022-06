Tenta di lanciarsi nel vuoto dalla finestra, 50enne salvato da Polizia e carabinieri - Tuttoggi

Giunti nella frazione tifernate, nella casa indicata dal primo segnalatore, la Polizia si è trovata davanti un uomo che fin da subito ha respinto ogni tentativo di contatto, affermando di volere la presenza dei giornalisti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Trestina, insieme al Comandante della Stazione, che hanno coadiuvato i poliziotti nella gestione delle trattative.

Dopo svariati tentativi di approccio e mediazione, strenuamente condotti dalle forze dell’ordine, due agenti di Polizia sono riusciti a raggiungere l’uomo in bilico sulla finestra il quale, afferrato saldamente e bloccato, è stato poi riportato al sicuro all’interno dell’abitazione. In buone condizioni di salute ma ancora in evidente stato di agitazione, il 50enne è stato affidato alle cure dei sanitari.