Tenta di uccidere il padre con una brocca di vetro. Uomo gravissimo, arrestato 39enne - Tuttoggi.info

Il figlio fermato dalla polizia con ancora la brocca di vetro rotta in mano. Il padre portato in ospedale in codice rosso

E’ stato ricoverato all’ospedale di Perugia in gravissime condizioni un uomo ferito dal figlio con una brocca di vetro più volte alla testa ed al corpo. Soltanto l’intervento della moglie dell’aggredito e madre dell’aggressore ha evitato il peggio. Il giovane, un 39enne, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato.

Il grave fatto è avvenuto sabato pomeriggio a Perugia, con la polizia di Stato arrivata sul posto dopo la richiesta di soccorso da parte della donna. Il giovane aveva ancora in mano un pezzo di vetro, risultato essere un frammento della brocca utilizzata per aggredire il padre. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno trasportato l’uomo al Santa Maria della Misericordia in codice rosso vista la gravità delle ferite riportate.

Dagli approfondimenti effettuati dalla polizia, è emerso che, a seguito di una lite per futili motivi, il 39enne – affetto da problemi di salute – ha aggredito il padre colpendolo ripetutamente alla testa e al corpo con una brocca di vetro, poi frantumatasi. L’intervento della moglie della vittima – accorsa per separare le parti – ha poi evitato che la situazione degenerasse, consentendo l’arrivo dei soccorsi. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il figlio è stato tratto in arresto per tentato omicidio aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.