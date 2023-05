Tenta di rubare a scuola, scoperto dalle telecamere

Il 37enne aveva provato a forzare il portone d'ingresso, un dipendente della scuola ha avvertito la polizia

Ha tentato di introdursi di notte nella scuola primaria “Tei” di Balanzano, per compiere un furto. Ma il 37enne, italiano, con numerosi precedenti di polizia, è stato avvistato da un dipendente della scuola, che lo aveva visto dal sistema di videosorveglianza mentre, a tarda notte, si aggirava nei pressi dell’istituto, scrutando all’interno dalla porta principale. Il 37enne aveva poi tentato di allontanarsi quando aveva notato la presenza delle telecamere ma era stato fermato dagli agenti, nel frattempo allertati dal dipendente della scuola.

Sentito in merito alla sua presenza vicino alla scuola, l’uomo non è stato in grado di fornire una motivazione attendibile. Per questo motivo è stato sottoposto a perquisizione – estesa anche al veicolo – che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto alcuni strumenti da lavoro, senza motivo. Attrezzi che presumibilmente sarebbero serviti per lo scasso.

Da un sopralluogo, inoltre, i poliziotti hanno constatato alcuni segni di effrazione nel portone dell’istituto e la rete metallica di recinzione forzata.

Accompagnato in Questura per l’identificazione e gli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di possesso di arnesi atti allo scasso.