Tensione tra ultras, il corteo del Grifo rinviato

Festa per i 117 anni rovinata: al ritrovo in piazza Partigiani prima sono volate parole grosse tra alcuni tifosi, poi si è venuti alle mani

E’ stato rinviato di un giorno, a venerdì 10 giugno, il corteo per festeggiare il compleanno del Grifo, il 117esimo anno di vita del Perugia Calcio.

I tifosi – dei gruppi organizzati della Nord, ma anche singoli appassionati, di tutte le età, e famiglie – si erano dati appuntamento per le 21 in piazza Partigiani, da dove il corteo, intonando cori tra bandiere e fumogeni, sarebbe dovuto salire in centro, come da programma.