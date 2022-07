Tennis, il perugino Passaro vince il Challenger Trieste

Il tennista Francesco Passaro ha trionfato al Challenger Trieste. Il giovane atleta perugino in finale ha battuto il cinese Zhang Zhizhen 4-6 6-3 6-3. Passaro ha dovuto cedere un servizio nel primo set. Ma non si è perso d’animo ed ha imposto il suo gioco, vincendo il secondo e il set decisivo con un doppio 6-3. Una vittoria meritata per quanto espresso in finale e nell’arco del torneo.

Una vittoria che corona una grande stagione per Francesco Passaro. Che a Trieste aveva superato ai quarti di finale Gombos e in semifinale Maestrelli.