Tempo stabile, qualche disturbo a metà settimana | Le previsioni del 5 maggio - Tuttoggi

L’anticiclone che sta rimontando sul Mediterraneo occidentale verrà in

contatto con correnti di aria più fresca in transito sulla penisola Balcanica e in grado di portare un calo delle temperature più o meno definito per la mercoledì 6 Maggio.

La settimana ha inizio con tempo generalmente stabile su gran parte del nostro paese, qualche addensamento potrebbe interessare il nord-ovest mentre le temperature sono attese in rialzo sia nelle minime sia nelle massime.

Da domani si attende un progressivo aumento della nuvolosità su tutta la penisola accompagnato da un afflusso di correnti fresche e instabili provenienti da nord-est, senza particolari fenomeni.

Sarà una breve parentesi più fresca per poi risalire specie sulle isole maggiori verso il fine settimana.

Previsioni del 5 maggio

Umbria

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente poco nuvolosi su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Molte nubi sulla Liguria, maggiore variabilità altrove con locali acquazzoni sulle Alpi nord orientali nel corso del pomeriggio.

AL CENTRO

Tempo sostanzialmente stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con innocua nuvolosità in transito alternata ad ampie aperture.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni con locali addensamenti solo sulle isole maggiori.

Temperature in generale rialzo da Nord a Sud

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo: https://www.youtube.com/user/CentroMeteoItaliano/videos