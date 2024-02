Tempio crematorio a Colfiorito, a Foligno è polemica

I cinque stelle sulle barricate. La minoranza chiede una riunione della Seconda commissione per fare chiarezza.

E’ polemica sull’eventualità della realizzazione di un tempio crematorio a Colfiorito. La notizia ha suscitato una valanga di reazioni. Il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle chiede un chiarimento e la minoranza chiede la convocazione della II commissione.

La richiesta di chiarimento dei Cinque stelle

“In merito alla vicenda della realizzazione di un forno crematorio a Colfiorito crediamo sia necessario che l’Amministrazione comunale spieghi bene come stanno realmente le cose, senza ambiguità – dicono i 5 stelle – I cittadini sono giustamente preoccupati e chiedono informazioni certe. Stiamo parlando della possibile realizzazione di un’opera non certamente banale in un territorio importante per il nostro comune, nelle vicinanze del centro abitato, in un contesto ambientale ed archeologico di notevole pregio e, per questo, estremamente delicato che merita la massima attenzione”.

L’interrogazione

“Presenteremo un’interrogazione consiliare all’Amministrazione per chiedere informazioni precise sulla realizzazione di questa opera e per chiedere un percorso partecipativo con i cittadini che hanno il diritto di essere informati. Abbiamo visto che questa Amministrazione è prodiga di informazioni e assemblee ripetute, con cadenza annuale, per annunciare opere che verranno realizzate in futuro, mentre è molto meno disposta ad avviare percorsi partecipativi quando si tratta di opere più controverse e discutibili.

L’Amministrazione comunale adotterà le scelte che riterrà opportune, ovviamente. Quello che ci auguriamo e che chiederemo con forza, che qualunque saranno queste scelte non debbano passare sopra la testa dei cittadini facendoli trovare davanti al fatto compiuto. Ci attiveremo immediatamente per mettere in atto tutte le azioni possibili per dare a tutti la possibilità di essere correttamente informati”.

La richiesta di convocazione della Commissione

I componenti di minoranza della Seconda commissione hanno chiesto la convocazione dell’organo, con l’obiettivo di fare chiarezza sull’argomento.