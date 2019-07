Tellurico Festival, 5 spettacoli di “In Frazioni Creative” a Campi di Norcia

share

Fare squadra, assume sempre più spesso un significato importantissimo, questo è lo scopo del progetto “In Frazioni Creative”, un gruppo di associazioni del Nursino, che si sono messe insieme ed hanno partecipato ad un Bando della Regione Umbria,, aggiudicandosi la possibilità di disporre di risorse Statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’organizzazione di eventi per la rivitalizzazione dei territori colpiti dal sisma del 2016 e successivi. Capofila del Progetto, l’associazione Valnerina Online, ci sono poi i partner Pro loco Campi, Associazione la Quercia di Nottoria e i, collaboratori, Pro loco Ancarano, Pro Loco Savelli, Associazione il Cammino per il Silenzio da Frascaro a Norcia.

Importantissimo il lavoro svolto dal Cesvol per i corsi di formazione e il lavoro di coordinamento.

Sicuramente uno degli eventi di punta di questo progetto sarà il “Tellurico Festival”, che si terra’ a Campi, una rassegna che si svolgerà dal 4 al 25 agosto, articolata su cinque serate, che ripercorrono le tematiche del Sisma. Si inizia il 4 agosto con la Proiezione del film del Regista Andrea Sbarretti, “Il Lento Inverno”, un copione dedicato al sisma di Norcia. Secondo appuntamento il 6 agosto con uno spettacolo teatrale “La Terra Tremano”, che ha raccolto importanti consensi in diverse location nazionali, di e con Giorgio Felicetti. Il terzo appuntamento 11 agosto con il film “Questa è casa nostra” di Manuele Mandolesi, un’opera che racconta il terremoto di Visso. Il 18 agosto ci sarà la proiezione del docufilm di Sandro Baldoni “La Botta Grossa” storie da dentro il terremoto, premiato nel 2018 Con il nastro d’argento nella sezione cinema del Reale. Chiusura della rassegna il 25 agosto con lo spettacoli teatrale scritto e interpretato da Maria Anna Stella, giovane artista Nursina “Terre Motus Motus Animae”.

Una kermesse che vuole andare a toccare la delicata tematica del sisma, vissuta e interpretata dalle diverse realtà e portata in scena per scavare attraverso gli stati d’animo delle persone, ricordare per non dimenticare”, questo è quello che pensa il Presidente della Pro loco Campi Sbriccoli Roberto, associazione che ospiterà all’interno della propria struttura ricettiva l’evento. In tutte le date ci sarà la possibilità di incontrare gli autori e gli interpreti, dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21 e al termine dibattito con il pubblico presente. Il progetto In Frazioni Creative, è patrocinato dal Comune di Norcia.

Spettacoli e Proiezioni presso Struttura ricettiva Pro loco Campi

Infoline – 3389641493

Email – info@infrazionicreative.it – info@prolococampi.it

Sito web – www.infrazionicreative.it

share

Stampa