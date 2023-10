Telefonate a nome della Protezione civile "per ritiro offerte" | Associazione smentisce "Non siamo noi!" - Tuttoggi.info

Molti cittadini di Gualdo Tadino hanno ricevuto e segnalato strane chiamate a nome della ProCiv "Sorgente" ma si tratterebbe di una truffa | L'associazione smentisce ogni iniziativa di raccolta fondi e dice "Segnalate alle forze dell'ordine"

“Siamo della Protezione civile, passeremo a casa vostra per ritirare contributi”. Molti cittadini del Comune di Gualdo Tadino hanno ricevuto ieri (29 ottobre) una telefonata simile per un appuntamento odierno, dove i volontari sarebbero passati casa per casa per le eventuali offerte.

Oggi stesso arriva però la smentita della Protezione civile “Sorgente” di Gualdo Tadino, che comunica di non aver organizzato nulla del genere né di aver intenzione di fare raccolte fondi. Le telefonate potrebbe dunque essere un truffa e l’associazione ha già allertato le forze dell’ordine.

“Raccomandiamo i cittadini – aggiungono – di non concedere denaro o offerte a nessuno anche se in divisa della Protezione Civile e segnalare alle forze di polizia (carabinieri 075 912220 oppure Polizia Locale del Comune 075910443) eventuali tentativi di richieste in tal senso. Si prega di dare massima diffusione a questo messaggio ringraziando della Attenzione prestata“.