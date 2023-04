Tedesco con patente falsa fermato sulla Perugia – Bettolle, denunciato e multato

Dalle verifiche è emerso che il 31enne aveva a carico dei precedenti per guida senza patente. Multata anche la giovane che era con lui

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio lungo il raccordo Perugia-Betolle, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato un veicolo sospetto con a bordo un cittadino tedesco, classe 1992. Il 31enne, alla richiesta degli agenti della Squadra Volante di esibire la patente di guida, ha mostrato evidenti segni di nervosismo e agitazione. Dopo aver consegnato loro il documento, gli operatori hanno constatato che questo risultava non registrato. Il conducente, inoltre, non risultava titolare di patente.

Dalle ulteriori verifiche è emerso che il 31enne aveva a carico dei precedenti per guida senza patente, elemento che ha fatto sorgere diversi dubbi sull’autenticità del documento, conseguito solo pochi mesi prima. Gli operatori hanno quindi proceduto ad un più attento controllo visivo del documento di guida riscontrando alcune anomalie che facevano ritenere la patente contraffatta. Per questi motivi, terminati tutti gli accertamenti di rito, gli agenti hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di uso di documento contraffatto.

Al 31enne è stata anche contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, con contestuale sanzione pecuniaria di 5.100 euro ed il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Al proprietario del mezzo – una cittadina di origini straniere, classe 2001 – è stata invece contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per l’incauto affidamento del mezzo a persona non munita di patente di guida obbligatoria.