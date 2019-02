Teatro “Ronconi”, indetta gara per affidamento della gestione 2019-2023

Scade il 28 febbraio il bando per l’affidamento della gestione tecnica ed organizzativa del Teatro Comunale “L. Ronconi” e per l’ideazione e realizzazione di un progetto culturale. La Provincia di Perugia, per conto del Comune di Gubbio, ha indetto un’apposita gara per la durata di 5 anni, dal 2019 al 2023.

La procedura viene attivata nei termini di legge dopo la gestione sperimentale che il Comune aveva affidato, sempre tramite gara, a ‘Juji servizi per lo spettacolo’ di Luca Berettoni. Esperienza considerata positiva nei risultati e negli obiettivi sul senso del ‘fare teatro’ e sul ruolo nella comunità, attivando varie collaborazioni con associazioni come ‘Il Teatro della Fama’.

Per ottenere la documentazione e per ulteriori informazioni contattare il Servizio Cultura e Sviluppo Economico del Comune di Gubbio ai seguenti recapiti: tel. 075 9237704, email: m.morelli@comune.gubbio.pg.it . E’ possibile inoltre consultare il sito della Provincia di Perugia cliccando qui. Le offerte per partecipare al bando dovranno pervenire alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Perugia, Via Palermo n. 21/c – 06129 Perugia, entro le ore 12 del 28 febbraio.

