Teatro Nuovo “Menotti” illuminato di verde per sensibilizzare sulla Sla

Dal 15 al 17 settembre il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti sarà illuminato di verde per sensibilizzare sulla sla

Il Comune di Spoleto ha aderito all’iniziativa, patrocinata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), “Coloriamo l’Italia di verde. Accendiamo la speranza per un futuro senza SLA”, organizzata da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Dalla sera di venerdì 15 settembre e fino a domenica 17 settembre, il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti verrà illuminato di verde per sensibilizzare i cittadini in occasione della XVI Giornata Nazionale SLA.

La Giornata Nazionale SLA nasce per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, AISLA promuove diverse iniziative in tutta Italia, al fine di rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati SLA. ​