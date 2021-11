Teatro Morlacchi, approvato il progetto definitivo

Intanto proseguono i lavori in piazza Morlacchi e nelle vie limitrofe, poi toccherà allo spazio verde della Biblioteca Umanistica

Teatro Morlacchi, approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo per il secondo stralcio degli interventi di miglioramento sismico. Le opere, per una spesa complessiva di 450mila euro da finanziare tramite mutuo, consistono essenzialmente nella bonifica e consolidamento dei solai di copertura non ancora restaurati con i precedenti lavori.

“Questo intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini – rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito del complessivo progetto di riqualificazione e valorizzazione del Teatro comunale Morlacchi ed aree esterne. Come si ricorderà la struttura è stata interessata negli ultimi anni da importanti lavori di restauro, in parte finanziati tramite art bonus grazie al mecenatismo di Brunello Cucinelli, che ringraziamo, ed in parte dall’Amministrazione comunale”.

Piazza Morlacchi

Intanto sono in corso i lavori per la riqualificazione di piazza Morlacchi (primo stralcio) con particolare attenzione per la parte antistante l’ingresso del teatro, dall’angolo con Palazzo Manzoni fino a via del Cotogno e, sul fronte opposto, dall’intersezione con via Tiberi fino a quella con via della Pernice.

Spazio verde per la Biblioteca Umanistica

“Successivamente – spiega l’assessore – si procederà anche alla creazione di uno spazio verde, dotato di elementi di arredo urbano nell’area antistante la Biblioteca Umanistica. In una visione generale tutta questa progettualità si pone l’obiettivo di valorizzare sia internamente che esternamente una struttura identitaria della città, ossia il teatro Morlacchi, ridefinendo gli spazi riservati alla circolazione ed alla pedonalità così da garantire una maggiore vivibilità ad un’area ricca di storia e qualità architettonica”.