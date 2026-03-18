Teatro Lirico Sperimentale vince Premio Speciale Abbiati. Torna la rassegna musica e parole - Tuttoggi.info

Periodo di grande soddisfazione per il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto. Dopo aver archiviato con successo l’80esima edizione del Concorso internazionale di canto, nei giorni scorsi è arrivato un importante premio.

I tre atti unici di Gino Negri – Vieni qui Carla (1956), Giorno di nozze (1959) e Il tè delle tre (1958), andati in scena durante la 79esima Stagione lirica – hanno vinto il Premio della critica musicale “Franco Abbiati”, nella categoria Premio speciale.

Così Enrico Girardi, direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale: «Provo una gioia irrefrenabile nell’apprendere che la giuria del Premio Abbiati ha conferito al TLS il Premio Abbiati nella categoria “Premio speciale”. L’idea del Trittico era di valorizzare la freschezza della musica teatrale di Gino Negri e la molteplicità di espressioni che la caratterizza. Perciò, insieme con Marco Angius e con Pier Luigi Pizzi, decidemmo di costruire uno spettacolo basato sulla successione del nero cupo di Vieni qui Carla, seguito dal grigio malinconico di Giorno di nozze e dal bianco esplosione di luce del Tè delle tre. Tante prove, tante discussioni, tanta fatica e l’idea ha poi preso man mano la forma avvincente che gli spettatori hanno sottolineato. Questo prestigioso riconoscimento si deve in ugual misura al tenace lavoro dell’intero staff del teatro, alla appassionata condivisione del progetto da parte del presidente Roberto Calai, al sapiente contributo della squadra tecnica del TLS, all’ottima qualità dell’Ensemble dell’Orchestra Calamani e alla disponibilità dei nostri meravigliosi giovani cantanti, che sono la nostra risorsa più preziosa».

Il Coro del Lirico accanto a Mika

Negli ultimi giorni anche un altro importante annuncio: il Coro del Teatro Lirico Sperimentale sarà protagonista della 69esima edizione del Festival dei Due Mondi con “Mika Symphonique”, accanto alla star internazionale e alla Filarmonica del teatro comunale di Bologna, in piazza Duomo il 30 giugno.

Settimane intense dunque per l’istituzione presieduta dall’avvocato Roberto Calai, che inoltre il 27 marzo a Palazzo Mauri presenterà l’80esima stagione del Lirico.

La rassegna Musica e parole

Nel frattempo, prosegue la rassegna “Musica e Parole” con due appuntamenti a marzo: una lettura in biblioteca dedicata al Ponte Sanguinario e la visita alla mostra Lirico Sperimentale.

Manifesti d’autore. Il ponte sanguinario: una passeggiata tra libri, leggende e racconti

Sabato 21 marzo alle ore 16.00 si terrà Il Ponte Sanguinario: una passeggiata tra libri, leggende e racconti. L’iniziativa prenderà avvio con una visita al ponte (Spoleto, ingresso da Piazza della Vittoria); successivamente proseguirà nella sede di OperaBiblio – Biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale (Spoleto, piazza Garibaldi, ex Caserma Minervio). Il Ponte Sanguinario è un antico ponte romano, con molta probabilità risalente all’epoca preaugustea, situato sotto la pavimentazione di Piazza della Vittoria. Attraverso racconti e letture, i partecipanti potranno scoprire la storia di questo affascinante monumento e le leggende cittadine a esso legate. L’appuntamento, in collaborazione con Fita Umbria, è a cura di Lucia Andreini e Raffaella Clerici. Ingresso libero su prenotazione al numero 0743.221645.

Visita speciale alla mostra Lirico Sperimentale. Manifesti d’autore

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16.00 a Palazzo Collicola, si terrà una visita speciale alla mostra Lirico Sperimentale. Manifesti d’autore con i curatori Raffaella Clerici e Saverio Verini. Allestita nella stanza adiacente alla biblioteca di Palazzo Collicola, la mostra nasce per celebrare gli ottant’anni di attività dello Sperimentale. Il percorso espositivo presenta una selezione di bozzetti e disegni preparatori originali, affiancati alla loro trasposizione nei manifesti, ripercorrendo la storia visiva dello Sperimentale e l’evoluzione del linguaggio grafico dagli anni Settanta a oggi. In mostra opere di Emanuele Luzzati, Arnaldo Pomodoro, Toti Scialoja, Pietro Consagra, Ester Grossi e Gilberto Cappelli, tutte parte del patrimonio dell’istituzione, che hanno contribuito a definire l’identità visiva di alcune tra le stagioni più significative del teatro.Attraverso il manifesto come luogo di incontro tra arti visive, musica e teatro, la mostra sottolinea il profondo legame tra il Teatro Lirico Sperimentale e la città di Spoleto, valorizzandone il ruolo storico e culturale nel panorama lirico nazionale e internazionale. Ingresso libero su prenotazione al numero 0743.221645.