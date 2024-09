Tassista abusivo carica due americane a Ponte San Giovanni: multato e fermato - Tuttoggi.info

Tassista abusivo arriva da Foligno a Perugia per caricare due americane a Ponte San Giovanni: multato e fermato dalla polizia locale.

Nella mattinata di sabato gli agenti, che avevano ricevuto una segnalazione scritta riguardante un’attività abusiva di un tassista, è intervenuta alla stazione di Ponte San Giovanni dove un uomo residente a Foligno, con il proprio veicolo non autorizzato a svolgere l’attività di tassista, ha fatto salire a bordo due donne, turiste americane, chiedendo 20 euro ciascuna per essere trasportate a Perugia.

A quel punto gli operatori della Polizia Locale hanno fermato il veicolo, controllato i documenti e sanzionato l’autista, ai sensi dell’art.86 del codice della strada, per aver adibito il veicolo a taxi senza avere ottenuto la prescritta licenza.

La violazione comporta la sanzione pecuniaria da euro 1812 a euro 7249 nonché il sequestro del veicolo e il ritiro della patente del conducente. “L’abusivismo nel settore del trasporto pubblico rappresenta una minaccia non solo per l’economia locale, ma soprattutto per la sicurezza dei passeggeri e degli altri automobilisti.” ha dichiarato il delegato alle politiche per la sicurezza urbana Antonio Donato. “Le politiche di prevenzione e controllo sulle strade cittadine saranno oggetto di un’attenzione particolare, anche per quanto riguarda le condotte illecite che rappresentano un pericolo concreto e costante.”