Tariffe cimiteriali: "A Terni nessun aumento, si tratta di un errore materiale" - Tuttoggi

Fratelli d’Italia: “Nessuna vittoria delle minoranze”

“Nessuna vittoria delle minoranze, dunque, per la delibera ratificata; nessun obiettivo raggiunto. L’Amministrazione comunale non hai mostrato la volontà di aumentare le tariffe. Era stato deciso, anzi, di mantenerle invariate rispetto all’anno precedente, come dimostrano le previsioni di bilancio che tengono conto delle tariffe in esercizio, senza alcuna maggiorazione.

“Un puro errore materiale, corretto dall’Amministrazione, ha portato polemiche del tutto inutili.

Siamo certi della comprensione dei cittadini. Il Comune è pronto per eventuali rimborsi”.

“Lavoreremo sicuramente per migliorare i servizi: i ternani meritano attenzione, in particolare quando si trovano ad affrontare circostanze molto dolorose”.