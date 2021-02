"Tariffa Puntuale" sui rifiuti, differenziata al 74,5% a Todi - Tuttoggi

Effetti positivi per la “tariffa puntuale” dei rifiuti a Todi, con numerosi cittadini che risparmiano sul tributo e un aumento della differenziata

Richiamando i principi del diritto europeo “chi inquina paga” e “paga per quello che butti, l’amministrazione comunale tuderte evidenzia come “il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire di più, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento”. E così avviene finalmente anche a Todi grazie alla “tariffa puntuale”.

“Risultati incredibili grazie alla tariffa puntuale”

“Nel nostro Comune già dal primo anno di applicazione, – evidenzia l’amministrazione guidata da Antonino Ruggiano – abbiamo avuto dei risultati incredibili, riuscendo a vincolare una parte della fatturazione, in rapporto al numero degli svuotamenti della parte umida. Si ricorderà che, al momento di inviare le rate della TARI, il Comune aveva inviato soltanto tre bollette (invece delle previste 4), per un totale di circa il 95% del servizio, riservandosi di fatturare la quarta rata all’esito delle verifiche dell’applicazione del nuovo metodo di raccolta.

Pagamento della Tari diminuito grazie alla tariffa puntuale

In estrema sintesi, i cittadini tuderti hanno così bene applicato la nuova modalità da riuscire a diminuire, in maniera sensibile, il pagamento della TARI. E infatti, mentre 510 utenze non riceveranno la quarta rata della TARI, non dovendo pagare quindi nessuna cifra oltre quello già pagato, addirittura 1600 utenze avranno un rimborso in relazione a quanto già pagato.

Record per la raccolta differenziata

Per i cittadini virtuosi, quindi, si realizza il miracolo di poter, finalmente, risparmiare, con il corretto utilizzo del nuovo sistema. Ma non basta! La nuova raccolta differenziata e la tariffa puntuale ci hanno portato ad una percentuale di raccolta differenziata pari al 74,5%, che è davvero un record del quale essere orgogliosi”.