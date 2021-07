Tari utenze domestiche, richieste di agevolazioni entro il 15 settembre

Il Comune di Foligno ricorda che c’è tempo sino al 15 settembre per poter presentare la richiesta di agevolazione della Tari relativa alle utenze domestiche

L’Amministrazione comunale di Foligno ricorda che c’è tempo sino al 15 settembre per poter presentare la richiesta di agevolazione della Tari relativa alle utenze domestiche.

Le agevolazioni, basate sugli indicatori Isee sono state così articolate:

per la fascia di reddito da zero a 3mila euro, la riduzione arriva all’80% mentre per quella tra i 3000,01 euro ed i 5mila, la Tari è dimezzata del 50%.

Viene concessa una riduzione del 30% nella fascia di reddito tra i 5.000,01 euro ed i 12mila.

“Si rileva – ricorda il Comune di Foligno – che questa soglia è stata introdotta, per la prima volta, lo scorso anno, da quest’Amministrazione Comunale. Innalzando il limite massimo, è stato così consentito ad un considerevole numero di cittadini contribuenti, prima esclusi, di poter usufruire del risparmio di un terzo della tassa”.

I moduli necessari si possono scaricare dal portale internet del Comune di Foligno, o essere ritirati direttamente allo Sportello Unico Integrato (ex Sportello del Cittadino) in piazza della Repubblica.

L’istanza può essere presentata in modalità telematiche anche tramite il sito internet istituzionale.