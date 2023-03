Tappa umbra per il tour estivo di Carmen Consoli, il 12 agosto sarà in Valsorda

Suoni Controvento svela un altro appuntamento dell'edizione 2023, lo scorso anno il concerto di Fiorella Mannoia

Mentre cresce l’attesa per “Terra ca nun senti”, il grande evento di Siracusa, Carmen Consoli annuncia il suo ritorno live in estate, con un doppio tour che attraverserà tutta l’Italia e che toccherà anche l’Umbria, il 12 agosto, nello splendido scenario di Valsorda, a Gualdo Tadino.

«Come ogni anno il primo grande evento ad essere annunciato è l’appuntamento con il festival Suoni Controvento – commenta Barbara Bucari, assessore comunale alla Cultura – Siamo soddisfatti di essere riusciti a rinnovare l’impegno con l’organizzazione, nonostante le mille difficoltà economiche in cui versano i Comuni a causa della recente crisi energetica. Dopo Fiorella Mannoia nel 2022, anche quest’anno abbiamo una donna, magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale come ha avuto da dire di lei il New York Time. Attualmente Carmen è in giro per le grandi capitali europee e toccherà la nostra città con un concerto che avrà poche date in Italia”.