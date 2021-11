Tappa a Perugia del Tour di Enel contro il pericolo truffe agli anziani - Tuttoggi

In occasione del trentennale dell’Anse presentazione del portachiavi a tema energia, che celebra la collaborazione con Enel Energia

Ha fatto tappa il 16 novembre, allo Spazio Enel di Perugia, in via del Tabacchificio, il tour dell’Associazione Seniores Enel (Anse)che, per celebrare i 30 anni dell’associazione nata nel 1991, entro la fine del 2021 toccherà tutti gli Spazi Enel dell’Umbria e della Toscana, donando un piccolo gadget, un portachiavi a tema energia presentato questa mattina, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con Enel Energia, la società del Gruppo Enel che opera sul mercato libero di elettricità e gas, e rilanciare le iniziative congiunte locali di informazione dedicate agli anziani su risparmio in bolletta e pericolo truffe.

All’iniziativa di Perugia sono intervenuti il team leader dello Spazio Enel Samuele Sorbino, con le collaboratrici ed i collaboratori del punto perugino, il presidente Anse Toscana e Umbria Enzo Severini ed il responsabile nucleo Anse Umbria Domenico Patacca.

Il rappresentanti di Enel Energia e dell’Associazione Seniores Enel hanno ribadito l’importanza di creare punti di contatto per la popolazione anziana, informando con iniziative specifiche la cittadinanza su tutte le situazioni di pericolo truffe in materia di elettricità e gas e mantenendo presso gli Spazi Enel del territorio un canale dedicato per la terza età attraverso cui accedere alle opportunità di risparmio per le forniture di luce e gas in base alle abitudini di consumo. L’iniziativa proseguirà con le tappe dei capi nucleo provinciali di Anse in tutti gli Spazi Enel dell’Umbria.

Lo Spazio Enel di Perugia, che ha tutti gli ambienti adeguati alle misure anticovid, costituisce un punto di riferimento per la città ed offre sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. I locali di Perugia, che si aggiungono a quelli presenti sul territorio cittadino e provinciale (https://www.enel.it/spazio-enel/perugia/), sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:00, nonché il venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni per le forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, sul territorio regionale gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono circa 25.

Presso lo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle offerte di Enel Energia per energia elettrica e gas.All’interno degli spazi Enel è possibile anche sottoscrivere l’offerta Fibra di Melita, senza costi di attivazione, con modem WiFi incluso. Inoltre, sono a disposizione tutte le informazioni del Gruppo Enel per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

Foto dell’iniziativa presso lo Spazio Enel di Perugia.