Tanto dipende da noi! Al via la campagna sulla raccolta differenziata promossa da AURI e FELCOS Umbria. - Tuttoggi.info

Promozione di comportamenti responsabili orientati ad una gestione collaborativa della raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso un patto sinergico capace di unire Istituzioni e cittadini. Informazione sulle corrette pratiche di conferimento e sulla gestione del ciclo dei rifiuti, grazie ad un viaggio per immagini capace di portare le persone a scoprire gli impianti coinvolti e il lavoro necessario per il loro funzionamento. Coinvolgimento dei giovani, attraverso la realizzazione di un percorso educativo nelle scuole basato su laboratori esperienziali e partecipativi.

Sono questi i principali obiettivi dell’edizione 2025 della campagna di sensibilizzazione “Tanto dipende da noi – Perché non è vero che TANTO non si può fare di più!”, promossa da AURI e FELCOS Umbria – Associazione di Comuni per lo Sviluppo Sostenibile, presentata lunedì 16 dicembre a Perugia nella Sala Fiume di Palazzo Donini.

La campagna, in virtù degli ottimi risultati riscontrati in occasione della prima edizione del 2022/2023 quando interessò il territorio del Sub Ambito 3, è in questa edizione 2025 rivolta a tutti gli altri territori regionali – Sub Ambito 1 (zona Tifernate), Sub Ambito 2 (zona del Perugino) e Sub Ambito 4 (area del Ternano) – intendendo creare un legame di fiducia tra istituzioni e cittadini, di carattere partecipativo e virtuoso, finalizzato alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e all’elaborazione di un “noi” virtuoso, rappresentato da uno slogan che da un lato intende ribaltare in positivo i luoghi comuni che insistono su una materia tanto importante come quella della raccolta differenziata e, dall’altro, identificare nel “di più” l’impegno comune volto alla riduzione dei rifiuti e, in particolare, al miglioramento della raccolta della frazione organica.





A tal fine la campagna, che terminerà a settembre 2025, prevede l’adozione contestuale di 3 differenti azioni:

La campagna di comunicazione e sensibilizzazione

Obiettivo dell’azione di comunicazione prevista dalla campagna “Tanto dipende da noi – Perché non è vero che TANTO non si può fare di più!” è raggiungere i cittadini dei territori coinvolti con contenuti diffusi sia off-line che on-line, attraverso i social media oltre che sui media tradizionali e per mezzo della cartellonistica stradale.

Una rilevante attenzione sarà rivolta alla realizzazione di una narrazione dedicata al “viaggio dei rifiuti”, per consentire alle persone di vedere con i propri occhi quanto sia capillare e complesso il lavoro di gestione della raccolta differenziata, quanti e quali siano gli impianti coinvolti sul territorio e, di conseguenza, conoscere quanto sia decisivo per il buon esito dell’intero ciclo l’apporto di coordinamento svolto da AURI per il conseguimento degli standard quantitativi e qualitativi richiesti dalle normative regionali, nazionali ed europee.

Il percorso educativo nelle scuole

Una parte fondamentale della sensibilizzazione verso la cittadinanza passerà attraverso il coinvolgimento proattivo delle giovani generazioni e delle comunità scolastiche composte da alunni, docenti e personale ATA. È all’interno di quei contesti che crescono infatti i cittadini di domani ed è in quella rete di relazioni che maturano le consapevolezze riguardo ai doveri civici di ciascuno. L’essere un “noi”, prima di tanti “io”.

Per questo, la campagna “Tanto dipende da noi – Perché non è vero che TANTO non si può fare di più!”, individua nell’avvio di un percorso educativo nelle scuole uno dei propri asset fondamentali nella promozione di comportamenti virtuosi nella riduzione e nel corretto conferimento dei rifiuti, realizzato con una particolare attenzione all’inclusività degli strumenti e delle metodiche.

A tal fine sono stati predisposti dei “Kit didattici” attraverso cui saranno condotte dallo staff di FELCOS, in collaborazione con gli insegnanti, attività laboratoriali che ad oggi coinvolgono 23 classi di 16 scuole nei 3 Sub Ambiti protagonisti della campagna.

Il percorso educativo, che ha preso avvio nelle ultime settimane con un primo ciclo di incontri introduttivi, sarà composto da 4 laboratori da 3 ore ognuno a forte caratterizzazione partecipativa ed esperienziale, di cui 3 dedicati all’implementazione della raccolta differenziata, con l’organizzazione di un servizio co-progettato di raccolta classe a classe, e 1 specifico dedicato alla frazione organica, in considerazione della necessità su scala regionale di dare su questo fronte una spinta capace di aumentare i risultati qualitativi e quantitativi della raccolta.

Il percorso di inclusione

La campagna di sensibilizzazione “Tanto dipende da noi – Perché non è vero che TANTO non si può fare di più!” si completerà con un’attività destinata a rafforzare gli esiti progettuali aggiungendo significati più profondi.

Attraverso una specifica azione di campagna, sarà data una particolare attenzione al tema dell’inclusione rispetto ai temi oggetto della campagna, al fine di coinvolgere intorno all’idea comunitaria di gestione del bene comune e alla corretta raccolta differenziata anche altre fasce della popolazione rappresentate in particolare dalle persone con disabilità.

In collaborazione con “Stazione Panzana” e insieme ai protagonisti delle sue proposte creative, sarà realizzata una serie di podcast a episodi, ciascuno dedicato a racconti inclusivi di sostenibilità e riciclo dei materiali. Sempre da loro sarà realizzato lo spot radiofonico che andrà a completare l’azione di diffusione a supporto della parte comunicativa del progetto.





Gli interventi della conferenza stampa

Andrea Sisti, Presidente AURI e Sindaco di Spoleto: “Siamo molto soddisfatti di poter avviare una campagna dedicata ad obiettivi tanto importanti come la riduzione dei rifiuti e la corretta raccolta differenziata su cui AURI, come soggetto istituzionale di riferimento, è in prima linea non solo per assicurare all’Umbria e ai suoi cittadini che i risultati siano in linea con le normative, ma anche per realizzare tutti i dettami previsti in particolare dall’Unione Europea e dal Green Deal Europeo”.

Lorenzo Lucarelli, Presidente FELCOS Umbria e Sindaco di Narni: “La campagna Tanto dipende da noi è il frutto di un impegno condiviso che rappresenta pienamente la missione dell’Associazione di Comuni per lo Sviluppo Sostenibile come soggetto promotore di partnership istituzionali e attuatore di progetti con al centro l’educazione e la sensibilizzazione verso lo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori. La partnership con AURI, con la quale cooperiamo sia in ambito internazionale che locale, è per noi sempre più strategica per la nascita di opportunità nuove di sviluppo per i territori che rappresentiamo”.

Giuseppe Rossi, Direttore AURI: “Promuovere corrette pratiche di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti è molto importante perché la gestione dei rifiuti è un ambito nel quale la collaborazione informata tra Istituzioni e cittadini è decisiva. Per questo offrire agli utenti una corretta informazione sul nostro lavoro, sgombrando il campo dalle tante fake news e luoghi comuni che circolano su questi temi, è fondamentale”.

Elisa Stramaccia, Vicedirettrice FELCOS Umbria: “Tanto dipende da noi è una campagna di sensibilizzazione complessa, che mette insieme la corretta informazione ad azioni orientate a creare cultura della sostenibilità, come il percorso educativo che FELCOS ha progettato e che condurrà nelle scuole coinvolte. Inoltre, siamo molto felici che tali contenuti si leghino anche alla promozione dell’inclusione nella creazione di un tessuto sociale aperto e integralmente cooperante nella costruzione del bene comune”.





Le scuole partecipanti al percorso educativo

Sub ambito 1

Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Citerna – San Giustino

Scuola Secondaria 1^ Grado “Ippolito Borghesi” – Sigillo

Sub ambito 2

Istituto Comprensivo “Augusto Ciuffelli” – Massa Martana

Istituto Comprensivo “Rosselli-Rasetti” – Castiglione del Lago

con la Scuola Secondaria 1^ Grado “Gino Galeotti”

Istituto Comprensivo Bettona-Torgiano

con la Scuola Secondaria di 1^ Grado “Giovanni Pennacchi” – Bettona

Scuola Infanzia “Lampada Magica” – Perugia

Scuola Infanzia “Il Tiglio” – Perugia

Scuola Infanzia “Flauto Magico” – Perugia

Istituto Comprensivo Statale Panicale-Piegaro-Paciano

con Scuola Primaria di Tavernelle – Panicale

Scuola Primaria di Pietrafitta – Piegaro

Liceo Artistico A. Magnini – Deruta

Scuola Secondaria 1 ^ Grado Cocchi-Aosta Collepepe – Todi

Sub ambito 4

Istituto Comprensivo Narni Centro – Narni

con Scuola Secondaria 1^ Grado “G. Leopardi” – Otricoli

Scuola Primaria – Otricoli

Scuola Infanzia – Otricoli

Istituto Comprensivo Attigliano-Guardea

con Scuola Secondaria 1^ Grado “Bartolomeo D’Alviano” – Guardea

