Tanti spettatori e alto gradimento per la rassegna “La Voce della Terra” a Scheggino

Sono stati tantissimi gli spettatori dei concerti voluti nell’ambito della rassegna “La Voce della Terra” che si è svolta la scorsa settimana a Scheggino. Il brutto tempo non ha scoraggiato i visitatori che hanno raggiunto la perla della Valnerina per assistere alle quattro serate di musica, aperte dallo straordinario concerto di Noa. Affermati artisti e giovani talenti del jazz si sono alternati sul palco di piazza Carlo Urbani, fino alla serata di sabato dedicata a Lucio Battisti, con i suoi grandi successi interpretati da Gianmarco Carroccia e spiegati da Mogol, che ha raccontato aneddoti e retroscena dei testi da lui scritti.

“Siamo molto soddisfatti per il successo de ‘La Voce della Terra’ – spiega il sindaco di Scheggino Paola Agabiti – e come amministrazione comunale vogliamo ringraziare l’associazione Visioninmusica e la presidente Silvia Alunni, i dipendenti comunali ed i volontari che hanno collaborato alla sua riuscita”.

Per il piccolo borgo della Valnerina è stata senza dubbio un’estate da incorniciare. Scheggino è una meta sempre apprezzata dai turisti ed anche quest’anno si è registrato un aumento di presenze ed arrivi significativo, grazie ai tanti eventi realizzati dall’amministrazione comunale e rivolti a tutte le fasce d’età. Per non parlare delle tante attrattive – architettoniche e paesaggistiche, sportive, enogastronomiche – che la perla della Valnerina offre.

Gli appuntamenti musicali a Scheggino, comunque, non sono finiti. Questa sera (mercoledì 4 settembre) alle ore 21 nella chiesa di San Nicola farà tappa l’Hermans Festival, rassegna di concerti d’organo e musica antica itinerante in Valnerina.

Giulio Mercati all’organo interpreterà i seguenti brani: José Elías (1675-1749) – Tocata de Contras Quinto Tono; Georg Böhm (1661-1733) – Preludio, Fuga e Postludio in sol minore; Juan Cabanilles (1644-1712) – Corrente italiana; Johann Pachelbel (1653-1706) – Toccata in C – Ciaccona in F – Toccata in C; Gaetano Valerj (1760-1822) – Siciliana; Juan Cabanilles (1644-1712) – Tiento de Batalla 5° tono Punto Baxo; Louis Claude Daquin (1694-1772) – Noël IX: “Pour l’amour de Marie”; Alessandro Scarlatti (1660-1725) – Partite sull’aria della Follia.

