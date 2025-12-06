Tanti eventi nel primo week end di Accade a Natale a Spoleto - Tuttoggi.info

Primo – ricchissimo – fine settimana per il calendario di eventi “Accade a Natale a Spoleto in città e nei borghi”.

Oltre all’inaugurazione della Casa di Babbo Natale a Palazzo Mauri prevista per sabato 6 dicembre alle ore 17.00 e all’avvio degli appuntamenti del Santa Claus Village di domenica 7 dicembre alle ore 16.30 in piazza della Vittoria a cui seguirà l’accensione delle luminarie, sabato 6 dicembre alle ore 16.00 alla Rocca Albornoz si terrà un laboratorio di arte terapia ispirato alla mostra di Mimmo Paladino Antologica a cura di Pietro Ricci e alle 16.30 a Palazzo Mauri, la presentazione del libro “Le appassionate – storie di donne che hanno cambiato il futuro” di Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori, edito da Feltrinelli.

All’incontro con Nunni Miolli, parteciperanno Vinzia Fiorino, presidente società italiana delle storiche, Maria Novella De Luca, giornalista di Repubblica, Simonetta Fiori, giornalista di Repubblica. Porterà i saluti istituzionali il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Spoleto Danilo Chiodetti.

Dal 6 all’8 dicembre prenderà il via la seconda edizione dei Mercatini di Natale di Azzano, a cura della Pro Loco di Azzano (inaugurazione sabato 6 alle 15). Per quest’anno, previsti due fine settimana interamente dedicati alle tradizioni natalizie, alle produzioni artigianali e ai sapori locali. Non mancheranno gli stand con vin brulè, dolci e specialità tipiche umbre, in un contesto pensato per tutte e tutti, per grandi e piccoli. A completare il programma, una serie di appuntamenti musicali pensati per ogni giorno dell’evento (6 dicembre, ore 18.30 – Musica Muta, 7 dicembre, ore 18.30 – Pyramid Quartet e 8 dicembre, ore 18.30 – Joyful Singing Choir).

Domenica 7 dicembre nella Chiesa dei santi Giovanni e Paolo alle ore 11.30 è in programma l’inaugurazione della mostra di Enrico Pulsoni PresepeFiore che sarà visitabile fino all’11 gennaio.

Sempre domenica ma alle ore 15.30 a Palazzo Collicola si terrà È questo il manifesto?, un laboratorio per bambini e bambine a cura di Maggioli Cultura e Turismo.

Quest’anno il programma è arricchito da alcune esposizioni di Presepi in città e nei borghi del territorio.

Torna, per la quindicesima edizione Spoleto, la Città in un Presepe, mostra nazionale di presepi a cura della Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” nei locali dell’Ex-Museo Civico e nella Sala degli Ori in via Saffi. Domenica 7 dicembre alle ore ore 11 è prevista l’inaugurazione (Ex Museo Civico) con intrattenimento musicale dei violinisti Enrico ed Alessandro Sabatini. La mostra sarà visitabile fino al 14 gennaio. Nella sala degli Ori ci sarà anche un mostra di immagini e strumenti fotografici di A. Caruso e A. Campelletti. Lunedì 8 dicembre, inoltre, a Palazzo Mauri si terrà un laboratorio di arte presepiale.

Sempre domenica 7 ma alle ore 15.00 a Bazzano Inferiore è prevista l’inaugurazione di “Presepi a Bazzano“, mostra a cura della ProLoco di Bazzano Inferiore, che sarà aperta fino al 14 gennaio.

Lunedì 8 si inaugurerà anche “Eggi, un paese nel presepe” presso la chiesa Madonna delle Grazie e per le vie del borgo, mostra curata dall’A.P.S. Tempus Vitae-Terniinpresepe, Associazione Area Major di Cesi e artisti locali, ad ingresso libero.

Sempre lunedì 8 si inaugurerà anche la mostra di Presepi a Montebibico. Entrambe saranno visitabili fino al 14 gennaio.

Primo weekend anche per il mercatino del Volontariato e della Solidarietà ospitato nei giardini pubblici di largo Moneta (viale della stazione) Un NaT@LE che sia TALE (domenica ore 15 – 19 e lunedì 8 dicembre ore 10 – 19). Oltre agli stand delle associazioni, in programma laboratori per bambini, presentazione di libri, concerti e il bar del sorriso.

Lunedì 8 dicembre ancora un appuntamento a Palazzo Collicola. Alle ore 11.30 sarà la volta di Listen to your eyes, Opere e letterature artistiche da una collezione privata, con una selezione di opere dalla collezione De Donno, una visita guidata alla mostra a cura di Saverio Verini.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Mostra mercato dell’Immacolata, a cura dell’Associazione L’Arte e la Terra in programma per lunedì 8 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in viale Trento e Trieste.

Ancora un evento in programma per l’8 dicembre. Alle ore 17.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti andrà in scena il musical “Il Fantasma di Canterville”, a cura di Modern Music School (biglietti: https://ticketitalia.com).

Lunedì 8 dicembre infine alle ore 18.00 a Porta Monterone 5, si terrà l’inaugurazione di Guardiano della Madonna di Giancarlo Neri, una grande installazione in una delle chiese più piccole del mondo. A cura di Franco Troiani.

Natale a Spoleto, esperienza unica

Sabato 6 e domenica 7 dicembre si terranno due iniziative che rientrano nell’ambito del progetto “Natale a Spoleto, esperienza unica” inserito nel palinsesto degli eventi di Accade a Natale a Spoleto in città e nei borghi. Sabato 6 dicembre alle ore 17.00 al piano terra della Biblioteca “G. Carducci” di Palazzo Mauri verrà inaugurata la Casa di Babbo Natale che accoglierà in una calda atmosfera natalizia grandi e piccini che potranno tornare a fruire del servizio bar e piccola ristorazione che sarà gestito dall’imprenditore Andrea Luzzi con la collaborazione organizzativa dall’Associazione Social Sport con l’esclusiva di TO.LO.GI.CO. SRLS di Benedetta Santirosi. L’iniziativa, a cui parteciperà l’Amministrazione comunale, è stata realizzata dalla ditta TO.LO.GI.CO. Srls di Benedetta Santirosi con il sostegno di Sartoria Floreale.

Tutti i fine settimana di dicembre a nella Casa di Babbo Natale si potrà partecipare a laboratori, mercatini e altre attività natalizie. Domenica 7 dicembre alle ore 16.30 in piazza della Vittoria è in programma l’avvio degli appuntamenti del Santa Claus Village, progetto anche questo ideato e curato da TO.LO.GI.CO. SRLS con il sostegno di Sartoria Floreale.

Il pomeriggio inizierà con la Parata”Christmas Dreams” che partirà da Piazza Vittoria ed arriverà in Piazza del Mercato e vedrà la partecipazione della Banda Musicale “Città di Spoleto” e la Scuola di Danza Team Dance con Sara Libori. A seguire si procederà con l’accensione delle luminarie che allieteranno le vie della città per tutto il periodo delle festività. Amico della città e protagonista della fiction Don Matteo, sarà presente alla cerimonia l’attore Eugenio Mastrandrea.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 13 dicembre alle ore 15.30 con la Caccia al Tesoro “La Scatola d’Oro” in corso Garibaldi. Sabato 20 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sarà la volta di “ViArte”: Musica natalizia dal vivo per le vie del centro storico con artisti di strada itineranti da piazza Torre dell’Olio a piazza del Mercato. Sempre sabato 20 dalle ore 17.00 la Slitta di Babbo Natale e i suoi Elfi allieterà corso Garibaldi. Domenica 21 dicembre alle ore 16.30 piazza Pianciani si immergerà nella magica atmosfera del Circolo Polare Artico con ICESHOW Scultura di Ghiaccio e piazza del Mercato ospiterà la Slitta di Babbo Natale alle ore 16.30. Lunedì 22 dicembre alle ore 15.30 Babbo Natale con i suoi Elfi regalerà dolciumi sulla slitta in piazza del Mercato. Martedì 23 dalle ore 16.30 si terrà lo spettacolo itinerante “Bianche Presenze” a cura di Accademia Creativa e in corso Garibaldi si potrà assistere al concerto di un Coro Gospel alle ore 17.30. Mercoledì 24 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00, si terrà la sfilata del “Vespa Club” con esposizione in piazza Garibaldi. Tutti i giorni, infine, in piazza del Mercato si potrà assistere a Polvere di Stelle “Fontana dei Desideri”.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’avvio del primo weekend di attività del palinsesto natalizio – hanno dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti e l’assessore Giovanni Angelini Paroli – Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un programma ricco, capace di coinvolgere famiglie, giovani, associazioni e realtà del territorio, un calendario ricco, inclusivo e capace di valorizzare le nostre tradizioni e la nostra comunità. Siamo inoltre particolarmente lieti di partecipare alla riapertura del bar situato all’interno del palazzo della Biblioteca Comunale. Un luogo che torna finalmente a vivere e che restituiamo alla città come spazio di incontro, cultura e convivialità. Ci auguriamo che possa diventare un punto di riferimento per chi frequenta la biblioteca e per tutti i cittadini, contribuendo ad animare ulteriormente il cuore della nostra comunità. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con impegno e disponibilità alla realizzazione di questo programma”.