Tante iniziative culturali per il week end dell'Epifania - Tuttoggi

Sempre venerdì 6 gennaio, alle ore 21.00, musica protagonista con il Concerto dell’Epifania al teatro comunale degli Illuminati. Sul palco salirà l’orchestra da camera i Concertisti del maestro Gianfranco Contadini, con la partecipazione del maestro Fabio Battistelli al clarinetto e della soprano Alessandra Benedetti, con la direzione di Ezio Monti.

Sabato 7 gennaio alle ore 16.00 in piazza delle Tabacchine divertimento per tutte le età con “Caccia di Natale! Alla ricerca dei pacchi e di chi li ha persi….saprete interpretare gli indizi?”. La città, con i suoi personaggi, i dettagli, gli angoli meno conosciuti, nasconderà gli elementi utili per risolvere gli enigmi ed accaparrarsi i tre premi finali. Chi riuscirà risolvere gli enigmi parteciperà alla tombola finale con tanti premi. Per partecipare è possibile iscrivere una squadra tramite WhatsApp ai numeri 338.8734016 e 335.7834237 (Costi di partecipazione 6 euro per gli adulti e 4 per i bambini.

Sabato 7 gennaio ore 21.00 il Museo Malakos ospiterà “Diorami”, un laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. “Cosa significa la parola diorama, chi la usa e per quale motivo saranno alcune domande a cui sarà data risposta con l’ausilio di materiali naturali e di recupero. I partecipanti potranno costruire il proprio ambiente preferito e dargli vita con fantastici personaggi ed incredibili storie. (Contributo 10 euro a partecipante, accompagnatore 4 euro. Info e prenotazioni al 349.5823613).

Domenica 8 gennaio alle ore 15.00ilCentro delle Tradizioni Popolari di Garavelle farà da cornice a “L’Epifania tutte le feste porta via”. Il museo aprirà le porte per un divertente laboratorio in compagnia di una vecchietta strampalata che non ha ancora ritrovato la strada di casa (Per bambini dai 6 ai 10 anni info e prenotazione tel 075.8520656).

Domenica 8 gennaio alle ore 17.00, nell’ambito di Natale tra Umbria e Toscana in collaborazione con il Comune di Città di Castello, il Salone Gotico del Museo del Duomo ospiterà il concerto “Nostalgia del Natale”. Ad esibirsi sarà l’Associazione Corale “Octava Aurea” di Perugia con il Coro di Voci Bianche e Giovanile dei direttori Mario Cecchetti e Klara Luznik per la Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

A completare il programma delle iniziative sarà l’offerta del Nuovo Cinema Castello, che sabato 7 gennaio offrirà alle famiglie il nuovo servizio “Bimbi al Cinema“. Dalle 15.30 alle 18.00 uno staff di educatrici e di animatori accoglierà i bambini in piccoli gruppi ed insieme assisteranno alla visione del film di animazione programmato senza la presenza dei genitori. I film di questo fine settimana sono: Ernest e Celestine; Le otto Montagne; Tre di troppo; Avatar: la via dell’acqua; Il gatto con gli stivali 2 (Info e orari su www.nuovocinemacastello.it).

Il fine settimana offrirà l’ultima occasione per visitare alla cripta del duomo la XXI edizione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale, con ben 200 opere inedite e rappresentative delle maggiori tradizioni e dei più importanti artisti provenienti da tutta Italia. Alla Galleria delle Arti, infine, spazio alla riflessione attorno a tre artisti a cura di Lorenzo Fiorucci: Burri, Leoncillo e Nuvolo, legati da una terra di origine, l’Umbria, e da un territorio di formazione come l’Alta Valle del Tevere, la “Valle Museo”, che per tutti e tre ha rappresentato uno snodo decisivo per lo sviluppo dei loro percorsi.