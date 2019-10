Tante botte e poco Perugia, il Benevento vince 1-0

share

Tante botte e poco Perugia al “Ciro Vigorito” di Benevento (8^ giornata di serie B). Gli uomini di Oddo creano occasioni con il contagocce e tornano a casa con la seconda sconfitta in stagione.

I Grifoni scendono in campo con un 4-3-1-2, con Buonaiuto a supporto del duo “pesante” Falcinelli-Iemmello, ma a rendersi più pericolosa è sicuramente la coppia Coda-Armenteros, con quest’ultimo che al 20′ sfrutta una deviazione di Vicario e in semi spaccata firma il gol del vantaggio per i padroni di casa. Il Benevento si rende pericolosa alla mezz’ora, prima con Coda, che supera Gyomber e chiama alla gran parata il numero 1 dei Grifoni, poi con Viola, che ci prova ci prova direttamente da calcio d’angolo sfiorando l’incrocio. La prima vera occasione del Perugia arriva solo sul finale di tempo, con un diagonale di Falzerano deviato in corner da Montipò.

Nella ripresa dopo appena 5′ l’arbitro espelle Tello (doppio giallo) per fallo su Falzerano. Nonostante l’inferiorità numerica, però, al 66′, il Benevento sfiora il raddoppio con la conclusione angolata di Insigne, sulla quale Vicario si supera. Perugia poco incisivo fino al 78′ quando Rosi scaglia un bel diagonale dal limite che chiama alla gran parata Montipò. All’83’ arriva un cartellino rosso (stavolta diretto) anche per Carraro, per un brutto intervento con piede alto a martello ai danni di Viola. Parità numerica ristabilita, anche se, malgrado gli otto minuti di recupero il Perugia non riesce più a rendersi pericoloso.

share

Stampa