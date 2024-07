“Tana Libera Tutti”, tornano i centri estivi per i bambini di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio

I centri estivi “Tana Libera Tutti” sono tornati in attività per la gioia di bambini e genitori di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio.

I centri estivi hanno rappresentato nel passato, e lo sono ancor di più oggi, un’opportunità preziosa per bambini e genitori della zona. Le famiglie hanno potuto usufruire del contributo comunale, un’agevolazione che ha permesso di ottenere un risparmio significativo sulla retta settimanale.

Al campus è emersa la notevole partecipazione anche dei bambini residenti fuori comune (i quali purtroppo non hanno potuto usufruire del contributo comunale) che hanno scelto i servizi “Tana Libera Tutti”, organizzati da Polis soc. coop con la stretta collaborazione dei Comuni di Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e la Cooperativa Cogeva, gestore degli impianti sportivi di Fratta Todina, che con il suo staff ha contribuito a rendere il centro estivo ancora più accattivante.

“Tana Libera Tutti” non si ferma e prosegue le attività in un ambiente controllato e sicuro come quello della piscina comunale di Fratta Todina. Le educatrici qualificate continuano a curare l’assistenza e ad offrire un’ampia gamma di attività ricreative e sportive, garantendo alle famiglie sicurezza, tranquillità e benessere dei loro bambini.

“Il ritorno di Tana Libera Tutti ha sicuramente riportato quel sostegno importante alle famiglie che già conoscevano il progetto e che purtroppo da qualche anno si era interrotto – afferma Mariateresa Briamonte coordinatrice Polis – Il servizio ha ospitato in passato tanti bambini, adesso fratelli e cugini maggiori dei nuovi piccoli utenti. I comportamenti di risposta da parte delle famiglie sono stati notevoli e non ci rimane che auspicarci di far vivere ai bambini ancora un pezzetto di estate divertente e stimolante”.

Lo staff è composto delle educatrici professionali Martina Pascocci, Laura Huba e dalla collega coordinatrice Laura Corradi e augura a tutti una felice estate a tutti.