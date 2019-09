Tamponamento tra le gallerie, file sul Raccordo

Tamponamento nel tratto perugino del Raccordo autostradale, tra le galleria, in direzione nord. Nessun particolare problema per gli occupanti delle vetture coinvolte. Disagi però per il traffico, anche perché una delle vetture incidentate è rimasta ferma all’interno della galleria di Piscille, rendendo necessario l’intervento dei mezzi di soccorsi.

Sul Raccordo si sono create nuove file nelle due direzioni di marcia, anche a causa dei curiosi che rallentano per vedere quanto accaduto dall’altra parte.

