Tamponamento sulla E45, una donna incinta portata in ospedale

Traffico in tilt sulla E45, in direzione nord, tra Collestrada e l’uscita per Ancona, per un tamponamento tra quattro auto in corrispondenza con il restringimento della sede stradale per i lavori in corso.

Nessuno è rimasto ferito, ma una donna in gravidanza è stata trasportata in ospedale con un’autoambulanza del 118 per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale.

