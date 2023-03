Sul posto ambulanza e Polizia stradale

Tamponamento lungo la SS75, all’altezza di Spello, in direzione Foligno. Tre le auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti ambulanza e polizia stradale per gestire il traffico e soccorrere i protagonisti. Le condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Diversi i disagi al traffico, con file di diversi chilometri lungo la carreggiata, aggravati dai lavori alla strada.