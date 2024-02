Tamponamento prima della galleria, file sul Raccordo AGGIORNAMENTI

Coinvolti tre mezzi prima della galleria di Piscille, coda più lunga del solito all'innesto tra E45 e Raccordo

Fila particolarmente lunga sul Raccordo autostradale e sulla E45 all’innesto, da Ponte San Giovanni, per un tamponamento prima della galleria di Piscille, in direzione Perugia, avvenuto nella prima mattinata di giovedì.

Coinvolti tre mezzi: un furgone e sue suv. Nessuna conseguenza per le persone a bordo, ma file più lunghe del solito in uno dei momenti di punta del traffico, dato che il Raccordo in quel punto poteva essere percorso in una sola corsia fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

A metà mattina la parte iniziale del Raccordo in direzione nord risulta completamente bloccato. Con ripercussioni anche sulla E45 da Collestrada sino all’innesto di Ponte San Giovanni.

(notizia in aggiornamento)