Tamponamento in via Marconi, illeso consigliere regionale | Polizia locale sul posto - Tuttoggi.info

Un tamponamento tra auto, che ha coinvolto un consigliere regionale, si è verificato intorno alle 13,30 di oggi, domenica 3 agosto, lungo viale Guglielmo Marconi, strada che collega Spoleto alla frazione di San Venanzo e alla provinciale Tuderte.

A quanto è possibile ricostruire dalle prime testimonianze – sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del caso – il consigliere regionale Stefano Lisci stava percorrendo il viale quando è stato coinvolto in un tamponamento tra un suv e una mercedes. Non è chiaro chi abbia causato l’incidente.

Fortunatamente però nessuno si è fatto nulla, a parte i danni creati alle due autovetture, anche se c’è stato bisogno di chiamare le forze dell’ordine perché, a quanto riferiscono alcuni testimoni, i due non avrebbero trovato subito un accordo bonario.

Il traffico, a causa delle auto rimaste lungo la carreggiata, ha subito qualche lieve rallentamento nei due sensi di marcia, almeno fino all’arrivo della pattuglia. Tornando alle regolarità poco dopo le 14.

La notizia del tamponamento ha fatto ben presto il giro della città anche per la notorietà di Lisci, segretario del Pd, eletto lo scorso novembre a Palazzo Cesaroni quale consigliere regionale dopo tre anni in cui ha ricoperto l’incarico di vice sindaco della Giunta della Città del Festival.

Il fatto segue di pochi giorni un altro incidente, quello verificatosi una decina di giorni fa in centro storico, quando una assessora della Giunta aveva impattato contro un’autovettura parcheggiata lungo Via Cacciatori delle Alpi. In quest’ultimo caso, dopo una ricerca della conducente, i proprietari si sono accordati per una constatazione amichevole.

