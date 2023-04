Tamponamento e lavori sulla Ss75 Centrale Umbra, km di coda | Video - Tuttoggi.info

Oltre alla superstrada, circolazione rallentata pure sulla viabilità secondaria per via di chi cerca di evitare il blocco sulla Centrale Umbra

Lunghe code domenica pomeriggio lungo la Ss75 Centrale Umbra tra Spello e Rivotorto di Assisi – in entrambe le direzioni – per un incidente stradale avvenuto in direzione Foligno. Si è trattato di un tamponamento tra due auto nei pressi del tratto in cui sono presenti i lavori dell’Anas.

Pressoché bloccato il traffico veicolare sia in direzione nord che sud. Si registrano infatti diversi km di coda sulla Centrale Umbra. Ma oltre alla superstrada, la circolazione risulta rallentata anche lungo la viabilità secondaria visto che diversi automobilisti escono agli svincoli per evitare il blocco della Ss75.