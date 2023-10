Taglio del nastro per Dolci d'Italia, attesa per l'attorta da record - Tuttoggi.info

Il dolce-simbolo di Spoleto, l'Attorta, protagonista di un evento da record: 60 metri di dolcezza entreranno domani nel Guinness dei primati

Taglio del nastro sabato mattina per Dolci d’Italia, il festival delle prelibatezze dolcearie che fino al primo novembre animerà il centro storico di Spoleto. A dare il via alla manifestazione sono stati il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, il presidente di Epta Aldo Amoni, quello di Confcommercio Tommaso Barbanera e quello della Fondazione Carispo Dario Pompili.

Dopo un esordio ricchissimo di eventi, Dolci d’Italia prosegue domani domenica 29 ottobre con un appuntamento da record: quello con l’Attorta più grande del mondo. Il dolce ha richiesto il lavoro di 60 persone fra studenti, docenti e soprattutto i ragazzi dalle classi III A e IV A Enogastronomia (con la collaborazione di alcuni alunni delle classi 2D e 2E). Una preziosa collaborazione quella con l’IPSEOASC Alberghiero “Giancarlo De Carolis” di Spoleto, per la quale gli organizzatori ringraziano la dirigente scolastica, i professori e gli studenti.

Le attività del Festival cominceranno alle 10.00 con lo Sweet show (tutti i giorni dalle 10 alle 20), mercato in cui assaporare e acquistare dolci artigianali di tutti i tipi; Sfiziose tipicità ed Eccellenze dolciarie.

A Piazza Pianciani dalle 10.00 alle 23.00 Non solo dolci, un break dal mondo dei dolci con divertenti prodotti di Street food.

Diversi i Mercati del Festival: all’Ex Museo Civico (dalle 10.00 alle 20.00) La tana dei golosi, uno spazio dove gustare tante irresistibili dolcezze. Alle Sale Ex Monti di Pietà (sempre dalle 10.00 alle 20.00) il Palazzo Valle del Menotre. Palazzo Mauri ospita invece La Piazzetta del gusto con degustazioni e vendita dei dolci tipici di Spoleto (sabato, domenica, mercoledì ore 10.00/20.00; lunedì e martedì ore 14.00/20.00)

Sempre domani domenica 29 ottobre il primo cooking show si terrà alle 11.00 nel Chiostro di San Nicolò con Donatella Aquili e la sua torta Paradiso all’olio evo Costa d’Oro; alle 15.00 stesso luogo e nuovo cooking show con Luca Fabbri e il suo ‘Cremoso alla ricotta con Pan di Spagna croccante e amarene’. Alle 15.30 Il maestro Paolo Spadaro presenta Il Maritozzo a km zero nello Sweet Lab all’ex Museo Civico.

Alle 16.00 e alle 18.00 attesa come sempre la grande partecipazione dei più piccoli per Piccoli pasticceri crescono, uno spazio tra gioco e didattica in cui i bambini da 6 a 12 anni sono i protagonisti, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso.

Altri due gli appuntamenti al Chiostro San Nicolò alle 16.30 e alle 18.00 con i cooking show di Donatella Aquili e Luca Manini che proporranno rispettivamente Pasticceria d’autunno e Tozzetti e Vin Santo.

I dettagli sull’attorta da record

L’attorta, realizzata su coordinamento dello chef prof. Daniele Bianchini, sarà lunga 60 metri e verrà posizionata alle 16.00 lungo corso Garibaldi dove avrà luogo una degustazione gratuita aperta a tutti. Una particolarità da svelare: per realizzarne la forma c’è stato un confronto con il docente di matematica Federico De Benedictis che ha suggerito l’ispirazione a una composizione basata sulla successione di Fibonacci.

“L’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto – dichiara la dirigente scolastica Roberta Galassi – supporta l’organizzazione nei diversi punti della manifestazione, con circa 80 studenti per ogni giornata, docenti e assistenti tecnici esaltando la tradizione spoletina, con la realizzazione dell’attorta più lunga del mondo che, con 60 metri, consentirà a Spoleto di entrare nel Guinness dei primati. Dietro alla realizzazione c’è un’idea, un’organizzazione del lavoro pensata dal professor Bianchini per insegnare alle classi una ricetta ma anche un modo di lavorare a gruppi, responsabili ciascuno di tasselli unici e definiti uniti per formare insieme un mosaico armonico. Dentro ai 60 metri di attorta ”De Carolis”, ci sono gli ingredienti di tanti saperi che contribuiscono a dare un sapore nuovo a un dolce antico!”

In Piazza Garibaldi l’Infopoint per accogliere e informare i visitatori del Festival.

Con la Sweet card (in vendita all’Infopoint in piazza Garibaldi e alla Tana dei Golosi all’Ex museo Civico al costo di 5 euro) hanno aderito 34 attività economiche del centro storico. Con la card si riceverà subito un dolce welcome kit e sarà possibile avere sconti riservati e acquistare la Spoleto card a prezzo ridotto per visitare tutti i musei della città.

Il festival Dolci d’Italia è gratuito e ad ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Per il programma aggiornato è possibile consultare il sito www.dolciditalia.it.