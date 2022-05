Tagliato dal 118 diurno di Cascia, “la Valnerina resta senza medico”

Il segretario umbro della Fials, Mario Bravi, attacca: "Quando è fuori con l'autoambulanza tutta la Valnerina è senza medico" | Accuse alla sanità e alla politica

Tolto un medico dal 118 di Cascia dal turno diurno. “Forse non si sono resi conto che così lasciano la Valnerina senza medico” tuona il segretario regionale della Fials, Mario Bruni. Che spiega: “Quando il medico esce con l’autoambulanza – tempo di percorrenza all’ospedale più vicino, in media, 4 ore – non ci sono più ospedali per dare servizi ai cittadini della Valnerina”.

Un’altra scelta, denuncia Bruni, nella direzione di smantellamento dei servizi sanitari in Valerina. “Dove hanno tolto quasi tutti gli specialisti – prosegue il segretario Fials – perché dicono che non si riesce a reperirli. Visto come lavorano le Direzioni generali, forse a questo punto non serve pagare tre direttori per ogni Azienda. Anche perché la loro soluzione è sempre chiudere i servizi: troppo facile”.