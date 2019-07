Tagli alle corse dell’autobus, Regione Umbria al lavoro per ripristinarle a settembre

share

“La Giunta regionale confida di poter ripristinare i servizi di traporto pubblico su gomma che sono stati sospesi in questo periodo estivo. E dunque per la riapertura delle scuole tutto dovrà tornare nella normalità”. E’ quanto ha ribadito l’assessore regionale ai trasporti, Giuseppe Chianella, nel corso dell’incontro tra Regione, Comuni di Perugia e Terni e Anci Umbria dedicato alle problematiche del trasporto regionale su gomma.

“La Regione – ha sottolineato Chianella – sta mettendo in campo ogni azione necessaria ed importante rispetto alla necessità di riequilibrio dei conti per l’anno in corso. Stiamo lavorando innanzitutto per arrivare, nei primissimi giorni di agosto, alla costituzione della Agenzia Regionale per la Mobilità che permetterà di liberare risorse importanti, così come contiamo di reperire, all’interno di un bilancio regionale rigido dovuto alla straordinarietà del momento, nuove risorse che potranno aggiungersi a quelle già stanziate in sede di assestamento dalla Giunta regionale. L’obiettivo – ha concluso Chianella – è appunto quello di poter ripristinare a settembre una situazione normale, ivi comprese le agevolazioni tariffarie degli studenti universitari sospese con una lettera dell’Azienda in questo periodo di agosto, quando le attività accademiche sono sostanzialmente ridotte. Una agevolazione che riteniamo importante sia per gli studenti che per l’Università stessa”.

share

Stampa